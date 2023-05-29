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НовостиЭкономика29 мая 2023 7:44

Волгоградская область заняла место в пятом десятке рейтинга по благосостоянию семей

После минимальных расходов в волгоградских семьях с двумя детьми остается 25 тысяч рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградская область оказалась в пятом десятке рейтинга

Волгоградская область оказалась в пятом десятке рейтинга

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В России подготовили рейтинг регионов по благосостоянию семей. Волгоградская область заняла в нем только 49 место, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на «РИА Рейтинг». Выяснилось, что у волгоградских семей с двумя детьми после минимальных расходов в месяц остается 25 157 рублей, а у семей с одним ребенком – 38 867 рублей.

Для подсчета использовались средние зарплаты по региону на основе данных Росстата. Две чистые среднегодовые зарплаты суммировались, после чего вычитался региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи. При составлении рейтинга использовались прожиточные минимумы работающих жителей и детей. Возможный остаток денег корректировался на величину потребительской корзины региона.

Наибольший остаток у семей с двумя детьми оказался в Ямало-Ненецком автономном округе – 118 310 рублей, а у семей с одним ребенком – 135 249 рублей. Также в тройке расположились Москва с остатком в 89 626 рублей и 102 939 рублей и Сахалинская область – 78 624 рубля и 95 909 рублей. Среди регионов Южного федерального округа выше всех в рейтинге расположился Краснодарский край, у него 44 общее место. Краснодарские семьи с двумя детьми после минимальных трат имеют остаток в 26 424 рубля, с одним ребенком – 39 500 рублей.

Эксперты отмечают, что материальное положение семей в разных субъектах страны существенно отличается.