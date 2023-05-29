Под Волгоградом водитель «Черри» сбил 16-летнего мотоциклиста

Юношу доставили в больницу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 28 мая, в Волгоградской области в результате ДТП пострадал 16-летний мотоциклист. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в Калачевском районе.

По предварительной информации, примерно в восемь вечера 32-летний водитель «Черри» ехал на улице Октябрьской в Калаче-на-Дону.

- Водитель не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом под управлением 16-летнего водителя. В результате ДТП подросток доставлен в медучреждение, - уточнили в полиции региона.