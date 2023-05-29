В Волгограде убийц 23-летнего айтишника отправили на скамью подсудимых

Фигурантов ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 мая прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение в отношении трех убийц 23-летнего айтишника. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, фигуранты находятся под стражей в ожидании вердикта. Напомним, зверское преступление произошло в августе прошлого года. 18-летний обвиняемый купил пистолет Макарова и предложил двум 19-летним приятелям заняться разбойными нападениями на продавцов с сайтов объявлений.

Сообщники выбрали жертву – 23-летнего программиста, который продавал приставку. Молодые люди вооружились и при встрече с айтишником ограбили его, а затем жестоко убили выстрелом в голову.

- Обвиняемые похитили мобильный телефон потерпевшего, 1000 рублей и наушники, после чего скрылись с места преступления. В дальнейшем они обналичили с похищенной банковской карты денежные средства в размере 107 тыс. рублей, - уточнили в прокуратуре.

Фигурантам грозит тюрьма.