«Ситиматик-Волгоград» провел серию экомероприятий для студентов ВолГУ

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) провел серию эколого-просветительских мероприятий для студенческого экологического общества «Экологическая инициатива» Волгоградского Государственного университета.

Мероприятия состоялись в рамках программы по развитию студенческих экологических объединений «Зелёная лига», которую запустили Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!» совместно с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор». В марте текущего года, на основании конкурсного отбора, в состав «Зеленой лиги» вошло 40 лучших студенческих экоклубов из 27 регионов России, среди которых «Экологическая инициатива» ВолГУ.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Первым совместным мероприятием стал выездной экоинтенсив для студентов: наши специалисты провели экологический лекторий в ходе профориентационной сессии «Экологической инициативы». Занятие было посвящено теме возможностей молодежи в природоохранной деятельности, в сферах по обращению с твердыми коммунальными отходами и экономики замкнутого цикла. Председатель студенческого экологического общества и студенты 1-3 курсов направлений подготовки «Экология и природопользование» и «Техносферная безопасность» обсудили основные вопросы проводимой Реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; востребованные на рынке труда профессии, связанные с системой обращения с ТКО; подготовку специалистов в сфере обращения с ТКО и экологическое волонтерство в целом.

В ходе семинара представители регионального оператора по обращению с ТКО рассказали о взаимодействии человека с окружающей средой, о видах природных ресурсов, об их сокращении за счет постоянно увеличивающегося процесса потребления и, соответственно, о растущем количестве образуемых человеком отходов. Разговор коснулся темы сокращения потребления за счет экопривычек и осознанности покупок, а также важности вторичной переработки отходов. Участникам были представлены собственная сортировочная линия с отбором 10 полезных фракций. Была подробно разъяснена действующая в Волгограде двухконтейнерная система сбора отходов.

Следующая встреча состоялась в экопункте «Вторматик», здесь ребята увидели изнутри, как он работает: какие виды сырья принимаются, как происходит подготовка вторичных материальных ресурсов (ВМР) к сдаче, познакомились с нашей библиотекой обмена книгами и накопителем приема крышек для благотворительного проекта «Добрые крышечки», посмотрели образовательные ролики, которые транслируются на экране экопункта.

Далее студенты отправились в центр экологического образования и просвещения в сфере обращения с ТКО «Музей не мусора – 34». Прошедший экоинтерактив был полностью посвящен пластику: его истории, видам, свойствам, маркировкам, этапах и потенциале переработки.

В ходе проведенного интерактива для наглядности активно использовались витрины экспозиции «Музея не мусора», которые, напомним, посвящены наиболее востребованным для переработки вторичным материальным ресурсам – бумаге, пластику, стеклу и металлу. В завершение встречи для студентов была проведена игра на закрепление полученных знаний.

Напомним, что любой желающий может посетить подобные мероприятия, для этого нужно оставить заявку на сайте регоператора: 34.citymatic.ru, раздел - «Заявка на проведение уроков».

Реклама. ООО «Ситиматик-Волгоград».