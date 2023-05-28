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НовостиПроисшествия28 мая 2023 17:46

На Центральном автовокзале Волгограда умер 83-летний мужчина

Пенсионер возвращался после операции домой
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Скорая не смогла спасти пожилого мужчину

Скорая не смогла спасти пожилого мужчину

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня, 28 мая, на волгоградском автовокзале произошла трагедия. В ожидании своего автобуса до Фролово неожиданно скончался 83-летний мужчина. Спасти его, увы, не удалось. Об этом печальном инциденте сайту volgograd.kp.ru сообщил начальник следственного отдела по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров.

- Мужчина ездил в Саратов, там делал операцию на глаза, после чего вернулся в Волгоград и уже отсюда на автобусе должен был ехать домой, во Фролово, — объяснил корреспонденту «КП-Волгоград» Владимир Суров.

Отправиться домой пожилой мужчина должен был в 18:00. Но в зале ожидания ему резко стало плохо и он скоропостижно скончался. Пришедшие на помощь врачи уже ничем не смогли помочь умершему. Внезапно ему стало плохо, и на глазах пассажиров мужчина скоропостижно скончался.