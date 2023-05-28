«Ротор» в меньшинстве проиграл «Чайке»

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» в 30-м туре группы 1 Второй лиги потерпел гостевое поражение от «Чайки». Волгоградская команда уступила соперникам из Песчанокопского со счетом 1:2.

«Сине-голубые» вышли вперед уже на 4-й минуте, автором гола стал Артем Максименко. Во втором тайме «Ротор» остался вдесятером из-за удаления Сергея Обивалина. И спустя 3 минуты после красной карточки «Чайка» смогла воспользоваться большинством благодаря результативному удару Александра Хохлачева. Более того, в концовке местная команда смогла вырвать победу, решающий мяч на 88-й минуте забил Денис Грибанов.

«Ротор» занимает третье место в первенстве с 61 очком и лишился шансов стать первым. «Черноморец» обыграл «Биолог-Новокубанск» со счетом 2:0 и с 69 очками досрочно стал победителем группы 1 Второй лиги. «Чайка» идет второй, опережая волгоградскую команду на один балл. В заключительном туре первенства подопечные Алексея Стукалова 4 июня на «Волгоград Арене» сыграют с «Кубанью Холдинг». Стартовый свисток прозвучит в 16.30.