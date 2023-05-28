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НовостиОбщество28 мая 2023 16:21

В Волгоградской области введен оранжевый режим опасности до 29 мая

На регион надвигаются сильные грозы
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ненастье может затронуть только отдельные районы области

Ненастье может затронуть только отдельные районы области

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жителей Волгоградской области предупредили о чрезвычайной погодной опасности в ближайшие сутки. В связи с этим, в регионе введен оранжевый уровень опасности, как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Гидрометеоцентра России.

По мнению синоптиков, уровень чрезвычайной пожароопасности продлится до вечера понедельника, 29 мая 21.00. Ночью, с 28 на 29 мая, на территории всей Волгоградской области возможны дожди с грозами, а в отдельных районах объявлен 5-й класс горимости леса. В связи с этим, региональное МЧС рекомендует воздержаться от посещения лесов в этот период.

Напомним, что синоптики прогнозируют 30-градусную жару вперемешку с кратковременными дождями в последние майские дни. К началу июня в Волгоградской области установятся температуры около +32 градусов.