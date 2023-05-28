В Волгоградской области введен оранжевый режим опасности до 29 мая

Ненастье может затронуть только отдельные районы области Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жителей Волгоградской области предупредили о чрезвычайной погодной опасности в ближайшие сутки. В связи с этим, в регионе введен оранжевый уровень опасности, как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Гидрометеоцентра России.

По мнению синоптиков, уровень чрезвычайной пожароопасности продлится до вечера понедельника, 29 мая 21.00. Ночью, с 28 на 29 мая, на территории всей Волгоградской области возможны дожди с грозами, а в отдельных районах объявлен 5-й класс горимости леса. В связи с этим, региональное МЧС рекомендует воздержаться от посещения лесов в этот период.

Напомним, что синоптики прогнозируют 30-градусную жару вперемешку с кратковременными дождями в последние майские дни. К началу июня в Волгоградской области установятся температуры около +32 градусов.