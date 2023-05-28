В Волгограде десятки домов остались без электричества 28 мая

Специалисты обещают дать свет уже в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной коммунальный коллапс случился в Ворошиловском районе Волгограда в воскресный день, 28 мая. На этот раз на отключения света пожаловались жители улиц Дубовской и Ростовской. Жалобы в первую очередь связаны с тем, что об отключениях волгоградцев никто не предупреждал. «Россети-Юг» обещают вернуть электричество в квартиры уже этим вечером.

Жители Ворошиловского района возмущаются в соцсетях – без света они остались еще в 11.00, а на выезде с улицы Ростовской на Вторую продольную погас светофор. В ПАО «Россети-Юг» подтвердили, что отключения были внеплановыми – поврежден подземный кабель, ведутся восстановительные работы.

Сколько по времени займут эти работы – диспетчерской затруднились ответить, однако уже эти вечером электроснабжение вернется в дома Ворошиловского района.