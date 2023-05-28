57 волгоградцев участвуют во Всероссийском фестивале «Студенческая весна»

Волгоградские студенты регулярно занимают призовые места в "Студвесне" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградские студенты представляют регион на 31-м Всероссийском фестивале «Студенческая весна». В этом году принимают участие 57 студентов из различных вузов Волгограда в 52 номинациях, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на областной комитет образования.

В этом году конкурс проводится неделю будет проходить в Перми. На протяжении семи дней молодые люди будут принимать участие в конкурсах, мастер-классах, квизах, спектаклях-перформансах, экстрим-шоу. Свои навыки и таланты продемонстрируют вокалисты, танцоры, театралы, модельеры, артисты. В первый соревновательный день будут также представлены номинации «Медиа», «Видео», «Арт», «Региональная программа».

Напомним, что волгоградские студенты регулярно принимают участие в «Студвесне» и выигрывают в разных номинациях. К примеру, в прошлом году ребята из нашего региона выиграли призы в номинациях «Видеорепортаж», «SMM и продвижение в социальных сетях», «Бально-спортивный танец» и «Народный танец».