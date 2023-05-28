На юге Волгограда остановили движение, чтобы пропустить семейство уточек

Пернатое семейство лишь ненадолго задержала движение Фото: Михаил ФРОЛОВ

Необычные пешеходы стали причиной приостановки движения транспорта в Красноармейском районе Волгограда. В районе остановки «Судоверфь» водители автомобилей остановились, чтобы дорогу могло перейти утиное семейство. Эту умилительную сцену запечатлели местные жители на видео и выложили в соцсети.

Быстрым шагом мама-утка переводила через дорогу своих пятерых детей, семейство пернатых пропустил даже грузовик. Пока птицы пересекали проезжую часть, водители сигналили друг другу для того, что чтобы обратить внимание на уток.