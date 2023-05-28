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НовостиОбщество28 мая 2023 10:44

На юге Волгограда остановили движение, чтобы пропустить семейство уточек

Птицы успешно перешли проезжую часть
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Пернатое семейство лишь ненадолго задержала движение

Пернатое семейство лишь ненадолго задержала движение

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Необычные пешеходы стали причиной приостановки движения транспорта в Красноармейском районе Волгограда. В районе остановки «Судоверфь» водители автомобилей остановились, чтобы дорогу могло перейти утиное семейство. Эту умилительную сцену запечатлели местные жители на видео и выложили в соцсети.

Быстрым шагом мама-утка переводила через дорогу своих пятерых детей, семейство пернатых пропустил даже грузовик. Пока птицы пересекали проезжую часть, водители сигналили друг другу для того, что чтобы обратить внимание на уток.