В Волгограде женщина-водитель на иномарке наехала на 12-летнего велосипедиста

Школьники создали аварийную ситуацию Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще одна авария произошла в Советском районе Волгограда накануне, 27 мая. 36-летняя женщина-водитель сбила 12-летнего подростка, который со своим товарищем метался по проезжей части на велосипеде. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП произошло около 15.50 напротив дома №68 по Университетскому проспекту. Женщина, управлявшая автомобилем Toyota Crown, ехала по всем правилам дорожного движения, когда на проезжую часть на красный свет выехали два школьника на велосипедах. Подростки доехали до разделительной полосы, а затем начали метаться. Один из юных велосипедистов повернул обратно и в этот момент столкнулся с иномаркой, женщина просто не смогла притормозить.

В результате женщина и подросток были доставлены в медучреждение.