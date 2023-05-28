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НовостиПроисшествия28 мая 2023 9:20

В Волгограде женщина-водитель на иномарке наехала на 12-летнего велосипедиста

Оба участника ДТП находятся в больнице
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Школьники создали аварийную ситуацию

Школьники создали аварийную ситуацию

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще одна авария произошла в Советском районе Волгограда накануне, 27 мая. 36-летняя женщина-водитель сбила 12-летнего подростка, который со своим товарищем метался по проезжей части на велосипеде. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП произошло около 15.50 напротив дома №68 по Университетскому проспекту. Женщина, управлявшая автомобилем Toyota Crown, ехала по всем правилам дорожного движения, когда на проезжую часть на красный свет выехали два школьника на велосипедах. Подростки доехали до разделительной полосы, а затем начали метаться. Один из юных велосипедистов повернул обратно и в этот момент столкнулся с иномаркой, женщина просто не смогла притормозить.

В результате женщина и подросток были доставлены в медучреждение.