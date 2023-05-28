В Волгограде 28 мая открыли памятник пограничникам всех поколений

На открытии нового памятника прозвучал "Выстрел памяти". ФОТО: администрация Волгоградской области

Сегодня, 28 мая, в России отмечается День пограничника. В честь 105-й годовщины образования УФСБ России по Волгоградской области и Пограничной службы, в Ворошиловском районе областной столицы появился памятный знак пограничникам – защитникам Отечества. Появился он по соседству с памятником Чекистов, на площади с одноименным названием, об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации региона.

На открытии памятника в честь пограничников был дан тройной залп из артиллеристских орудий времён Великой Отечественной войны. Цветы к новому монументу представители и ветераны власти, силовики и общественники.

Открыть мемориал представителям пограничной службы предложило региональное Пограничное управление ФСБ России. Создателем монумента стал заслуженный художник России Иван Мельников.