В Волгоградской области установили бюст Александра Невского

В Камышине появился новый памятник. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В городе Камышине Волгоградской области установили новый памятник - бюст великого русского полководца и государственного деятеля Александра Невского. Появился он в городском парке, который посвящен героям-участникам специальной военной операции. Информация об открытии бюста появилась в телеграм-канале «Жесть Камышина».

Надпись на монументе гласит, что такой подарок городу сделал меценат и автора проекта «Аллея воинской славы» Михаил Сердюков, с чьей помощью в Волгограде был установлен бюст маршала Советского Союза Андрея Еременко.

Сейчас в Камышине на бывшем пустыре в районе домов №2 и №8 по улице Воинов-Интернационалистов (Третий городок) возводят парк-сквер, который будет носить имя полководца. Установленный бюст займет центральное место парка.