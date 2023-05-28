В Волгограде 29 мая отключат электричество в шести районах

Электричества не будет почти весь день. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 29 мая 2023 года, в Волгограде продолжатся плановые отключения электричества из-за неотложных работ на электросетях. Останутся без света, сплитов и прочих привычных электроприборов на весь день жители отдельных жилых массивов в шести районах областной столицы за исключением Центрального и Дзержинского, сообщили в «Россети Юг».

В Тракторозаводском дома обесточат с 9 утра до 17 часов понедельника 29 мая 2023. Затронет это дома по адресам: ул. Центральная, №1а, 1-51, 55-59, 2-56, 44а, 134, 246, 253, 748, 751, 53, 247, 748, СНТ Вымпел массивы №1, 3.

В Краснооктябрьском локальный блэкаут объявят в понедельник с 9.00 до 17.00 по адресам: пер. Вязниковский, №3-7, 24-28, ул. Жданова, №2-22, 5-43, ул. Ломоносова, №5а, 3-13, 10а, 10-18, 18/1, 20-36, 36а, 15-41, 47, 40, 46, 48, 52, 55,

ул. Смирнова, №2-16, 1а, 1-19, пер. Смирнова, №2, 4, 1-7, ул.Типографская, №3а, 1-37, 4-40, 32а, 34а, ул. Узловая, 14, 14а.

В Ворошиловском также с 9 до 17 часов оставят без света несколько улиц: ул. Азизбекова, №52-68, ул. Заслонова, №19-39, 20-42, ул. Грановитая, №63-71, 64-72, ул. Немировича-Данченко, №20-38, ул. Садовского,№19-41, 23а, 20-40, 36а.

В Советском районе свет вырубят также с 9 до 17 часов. Затронут отключения электроэнергии: ул. Дуганская, №106, 108-119, 119а, 120-125, 135, 137, ул. Максимовский разъезд, №135, 137, ул. Крайняя, №105, 101, ул. Новочеркасская, №100-104, ул. Садовая, №26-138, 138а, 142-212, 187-211, 193а, 193б, 193в, 190а, 191а, 188а, 188б, 189а, 189б, 195а, 195б, 192а, 192б, 210а, 187а, 187б. И с 5 до 6 часов утра не будет электричества на улицах поселка Горьковский: Виноградная, Венская, Мариинская, Иверская, Дунайская, Княгинская.

В Кировском районе Волгограда 29 мая 2023 с 9.00 до 17.00 среди коммунальных страдальцев окажутся жители домов по адресам: ул. Зоологическая, №13/1-15, 26-28, ул. Красноуфимская, №33-47, ул. Радищева, №10-16, 11, ул. Сивашская, №1-17, 2-18, ул. Терновая, №53-111, пер. Добролюбова, №7-9, 8-12, пер. Ключевой, №8, 9, пер. Никитина, 1-7.

В Красноармейском районе с 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Удмуртской, №97 и 99.