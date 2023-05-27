Дожди, грозы и жара до +35 ожидаются в Волгоградской области в конце мая

В Волгоград пришла летняя жара. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области в последние дни мая ожидаются дожди, грозы и жара до +35 градусов. Правда, не повсеместно, а в отдельных районах. В Волгограде с 28 по 30 мая 2023 года погода будет сухой, воздух прогреется до 28-31 градусов тепла, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

В Волгограде последние дни мая дождей не прогнозируют, ночью - 16-18 градусов, днем - 26-28 со знаком плюс. Ко вторнику будет жарче – до +31.

Вечером 27 мая и днем 28 мая 2023 в Волгоградской области местами прогнозируют грозы и кратковременные дожди. Ночью будет относительно прохладно, днем – плюс 21-26 градусов, местами до жара до +31. В понедельник 29 мая также ожидаются небольшие дожди. Местами ночью похолодает до +8, по региону будет 13-18 выше нуля, днем до +32. Ко вторнику в восточных районах установится жара до 30-35 градусов.