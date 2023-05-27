Ядовитого тарантула обнаружили во дворе жители Волгоградской области

Активность пауков растет к июлю-августу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Волгоградской области атакуют ядовитые пауки. Так, во дворе частного дома в Новоаннинском районе обнаружили ядовитого южнорусского тарантула, сообщает тг-канал Новоаннинский сегодня. Выглядит он устрашающе, однако его укус для человека не опасен.

Яд южнорусского тарантула находится в железах головогруди паука. Укус для человека довольно болезненный, похоже жалит шершень, но вызывает лишь местный отек.

При этом в Волгоградской области каждый год регистрируют более 20 укусов опасных пауков, когда пациентов спасают в центре острых отравлений 25-й больницы. Самые опасные среди встречающихся в регионе – каракурты, также известные как черная вдова. Встречаются и фаланги, которые хоть и не ядовиты, но опасны воздействием гниющей на их хелицерах пищи. Многие страдают от укусов паука Сака, которого еще называют «желтый паук».

Так что если вас укусил паук и вы почувствовали недомогание, главное, быстрее попасть к врачу - ФАП, ЦРБ, поликлиника - все равно.

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