В Волгограде женщине грозит срок за оплату покупок найденной картой

Расплачиваться найденной картой не стоит. Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгограде полицейские установили личность женщины, которая расплатилась за покупки найденной банковской картой. Потеряла карточку 64-летняя пенсионерка из Тракторозаводского района. Когда ей стали приходить смс о списании денег, она обратилась с заявлением о хищении в полицию. Женщина не досчиталась 9,5 тысячи рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- С банковской карты была произведена оплата различных товаров в нескольких торговых объектах на 9,5 тысячи рублей, – рассказали в ведомстве.

Сейчас в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела на 55-летнюю волгоградку, расплатившуюся за покупки чужой картой.