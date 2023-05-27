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НовостиПроисшествия27 мая 2023 11:38

В Волгограде женщине грозит срок за оплату покупок найденной картой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Расплачиваться найденной картой не стоит.

Расплачиваться найденной картой не стоит.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгограде полицейские установили личность женщины, которая расплатилась за покупки найденной банковской картой. Потеряла карточку 64-летняя пенсионерка из Тракторозаводского района. Когда ей стали приходить смс о списании денег, она обратилась с заявлением о хищении в полицию. Женщина не досчиталась 9,5 тысячи рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- С банковской карты была произведена оплата различных товаров в нескольких торговых объектах на 9,5 тысячи рублей, – рассказали в ведомстве.

Сейчас в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела на 55-летнюю волгоградку, расплатившуюся за покупки чужой картой.