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НовостиПроисшествия27 мая 2023 9:16

4-летний ребенок получил удар током под Волгоградом

ЧП случилось в райцентре Иловля
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ребенку понадобилась помощь врачей.

Ребенку понадобилась помощь врачей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поздним вечером 26 мая 4-летнего ребенка из Иловли ударило током. Малыш пытался сунуть вилку в розетку, будучи в гостях у родственников в рабочем поселке. Ребенок получил электротравму легкой степени, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- Ребенку оказана медицинская помощь, – рассказали в ведомстве.

Инспекторы по делам несовершеннолетних напоминают волгоградцам, что за детьми нужно следить. Розетка и электроприборы таят в себе опасность, поэтому с ними нужно проявлять особую бдительность.