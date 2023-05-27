4-летний ребенок получил удар током под Волгоградом

Ребенку понадобилась помощь врачей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поздним вечером 26 мая 4-летнего ребенка из Иловли ударило током. Малыш пытался сунуть вилку в розетку, будучи в гостях у родственников в рабочем поселке. Ребенок получил электротравму легкой степени, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- Ребенку оказана медицинская помощь, – рассказали в ведомстве.

Инспекторы по делам несовершеннолетних напоминают волгоградцам, что за детьми нужно следить. Розетка и электроприборы таят в себе опасность, поэтому с ними нужно проявлять особую бдительность.