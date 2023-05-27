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НовостиОбщество27 мая 2023 9:08

Бочаров поздравил сотрудников и ветеранов Волгоградского УФСБ со 105-летием ведомства

Торжественные мероприятия прошли в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ведомство отмечает юбилейную дату.

Ведомство отмечает юбилейную дату.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В эти дни УФСБ по Волгоградской области отмечает 105 лет со дня образования. Сотрудников и ветеранов органов госбезопасности 27 мая поздравил губернатор Андрей Бочаров. Глава региона выступил на торжественном собрании и вместе с Александром Лариным возложил цветы к памятнику Дзержинскому, сообщили в администрации региона.

Лучшим сотрудникам волгоградского ФСБ в этот день вручили награды от ведомства и Волгоградской области, а также благодарственные письма облдумы и совета ветеранов. На завтра намечено открытие нового памятника чекистам.