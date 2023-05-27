В Волгограде женщина попала в больницу после наезда электросамоката

Женщину сбили на тротуаре. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП с электросамокатчиками стали случаться в Волгограде с удручающим постоянством. Вечером 26 мая 20-летний парень на самокате сбил 52-летнюю женщину в Ворошиловском районе на тротуаре рядом с рестораном «Римини» на улице Калинина, 6б. Пострадавшая в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- В результате ДТП 52-летняя пешеход доставлена в больницу, – рассказали в ведомстве.

До этого в центре Волгограда женщина пострадала от электросамокатчика днем 23 мая на тротуаре в Комсомольском саду.