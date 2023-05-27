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НовостиПроисшествия27 мая 2023 8:25

В Волгограде женщина попала в больницу после наезда электросамоката

На этот раз ДТП с электросамокатом произошло в Ворошиловском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Женщину сбили на тротуаре.

Женщину сбили на тротуаре.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП с электросамокатчиками стали случаться в Волгограде с удручающим постоянством. Вечером 26 мая 20-летний парень на самокате сбил 52-летнюю женщину в Ворошиловском районе на тротуаре рядом с рестораном «Римини» на улице Калинина, 6б. Пострадавшая в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- В результате ДТП 52-летняя пешеход доставлена в больницу, – рассказали в ведомстве.

До этого в центре Волгограда женщина пострадала от электросамокатчика днем 23 мая на тротуаре в Комсомольском саду.