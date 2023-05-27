Водитель «Лексуса» насмерть сбил мотоциклиста на московской трассе под Волгоградом

Мопед превратился в кучу металла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП устроил 48-летний водитель элитного «Лексуса», протаранив ехавшего попутно байкера на мопеде. Трагедия случилась в начале одиннадцатого вечера 26 мая на 706 километре московской трассы Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе. 30-летний водитель мопеда погиб на месте, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- 30-летний водитель мопеда от полученных травм скончался до приезда медиков, – рассказали в ведомстве.

От мопеда практически ничего не осталось, он превратился в груду железа.

Иномарке тоже досталось. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще одно ДТП с мотоциклистом произошло тем же вечером в Котельниковском районе. На трассе Нагольный – Котельниково 38-летний водитель Mitsubishi Lancer тоже зацепил попутный «Расер». В больнице оказалась 41-летняя пассажирка мотоцикла.