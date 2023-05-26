Под Волгоградом полторы недели ищут 48-летнюю женщину с красными волосами

Фото: поисковый отряд "Оберег.

В Волгоградской области вот уже полторы недели идут поиски 48-летней Ларисы Крысановой. Женщина проживает в Паньшино в Городищенском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Оберег», с 17 мая о местонахождении жительницы региона ничего неизвестно. Лариса просто вышла из дома и не вернулась. Никто точно не может сказать, в чем она была одета.

Волонтерам известны внешние приметы: рост 176 сантиметров, плотное телосложение, красные волосы, зелено-голубые глаза

Если вы видели похожую женщину - обратитесь в правоохранительные органы или к волонтерам. Телефоны для связи: 112 и 102, 8(929)-786-55-75.