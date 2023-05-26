В Волгограде на директора УК возбуждено дело из-за обрушения потолка в квартире

Потолок обрушился в двух помещениях квартиры. Фото: прокуратура Волгоградской области.

В Волгограде после прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «УК Жемчужина». Руководителя управляющей компании подозревают в оказании услуг, не безопасных для жизни и здоровья потребителей, в том числе детей. Причиной стало обрушение потолка на головы жильцов в ванной и на кухне одной квартир дома на улице Лодыгина, 11 в Тракторозаводском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

- Установлено, что на протяжении длительного времени ООО «УК Жемчужина» не принимались меры по восстановлению плиты перекрытия. В результате в ванной комнате и кухне квартиры они подверглись разрушению, что создает угрозу жизни, - рассказали в прокуратуре.

Директору УК по этой статье грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо до 360 часов обязательных работ, либо два года колонии или принудительных работ. Ход расследования уголовного дела, как и ремонт перекрытий в квартире на контроле прокуратуры.