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НовостиПроисшествия26 мая 2023 11:44

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с участием такси под Волгоградом

Иномарка сбила двух пешеходов, один скончался
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Машина сбила двух пешеходов.

Машина сбила двух пешеходов.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгоградской области ищет свидетелей смертельного ДТП на трассе в Светлоярском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла 12 марта в поселке имени Кирова на улице Придорожной №4. За рулем такси находился 37-летний мужчина, который сбил мужчину и женщину.

- В результате аварии 35-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи, 38-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения, - уточнили в полиции региона.

Граждан, которые стали очевидцами аварии, просят обратиться в полицию. контактные данные: телефон - 30-44-21, 30-47-89, также можно приехать к старшему следователю Ануфриевой Надежде Андреевне в город Волгоград на улицу Голубинскую №37 (5 кабинет).