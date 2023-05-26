Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с участием такси под Волгоградом

Машина сбила двух пешеходов. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгоградской области ищет свидетелей смертельного ДТП на трассе в Светлоярском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла 12 марта в поселке имени Кирова на улице Придорожной №4. За рулем такси находился 37-летний мужчина, который сбил мужчину и женщину.

- В результате аварии 35-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи, 38-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения, - уточнили в полиции региона.

Граждан, которые стали очевидцами аварии, просят обратиться в полицию. контактные данные: телефон - 30-44-21, 30-47-89, также можно приехать к старшему следователю Ануфриевой Надежде Андреевне в город Волгоград на улицу Голубинскую №37 (5 кабинет).