Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО Андреем Буцких

Фото: администрация Камышина.

В Волгоградской области проводят в последний путь погибшего в спецоперации на Украине Андрея Буцких. Как стало известно сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, военнослужащий погиб при исполнении боевых задач, защищая мирное население.

- Андрей мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Андрея Буцких искренние соболезнования, - добавили жители Камышина.

Похороны пройдут с соблюдением всех воинских почестей в Камышине.