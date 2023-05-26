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НовостиОбщество26 мая 2023 9:42

Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО Андреем Буцких

Военный проживал в Камышине
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: администрация Камышина.

Фото: администрация Камышина.

В Волгоградской области проводят в последний путь погибшего в спецоперации на Украине Андрея Буцких. Как стало известно сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, военнослужащий погиб при исполнении боевых задач, защищая мирное население.

- Андрей мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Андрея Буцких искренние соболезнования, - добавили жители Камышина.

Похороны пройдут с соблюдением всех воинских почестей в Камышине.