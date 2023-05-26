В Волгоградской области держат на контроле ситуацию с саранчой

В этом году для размножения саранчи сложились неблагоприятные условия Фото: Наталья НЕШУМОВА

В Волгоградской области введен режим мониторинга распространения саранчи. В 2023 году обработают около 7,5 тысячи га полей. Специалисты Россельхозцентра проводят фитосанитарные обследования на 14 тысячах гектаров, сообщают сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона.

К счастью, эта весна для саранчи оказалась неблагоприятной – ранее потепление, а затем затяжной период дождей не давал паразитам благотворную среду для размножения. Это позволило специалистам обрабатывать очаги с личинками поэтапно, в зависимости от стадии развития.

Благодаря принятию своевременных мер за последние 10 лет площади распространения саранчи в Волгоградской области сократились в 15 раз.