Житель Волгоградской области убил своего племянника за пощечину

Следственный комитет завел уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Ленинск Волгоградской области 66-летний мужчина подозревается в убийстве своего племянника. 25 мая родственник приехал в гости к своему дяде, в частном доме на улице Карла Маркса они стали выпивать алкоголь. Во время застолья произошел конфликт, который привел к трагедии. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- 66-летний фигурант оскорбил своего племянника, на что тот ответил ему пощечиной. Разозлившись на родственника, подозреваемый схватил нож и нанес им один удар в область груди 45-летнего мужчины, - отметили в следкоме.

Племянник получил смертельное ранение, он скончался на месте преступления. Его дядя сам сообщил о случившемся в полицию. Мужчина был задержан, следователи завели уголовное дело и проводят неотложные следственные действия. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.