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НовостиПроисшествия26 мая 2023 7:57

Житель Волгоградской области убил своего племянника за пощечину

66-летний мужчина нанес удар ножом
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Следственный комитет завел уголовное дело

Следственный комитет завел уголовное дело

Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Ленинск Волгоградской области 66-летний мужчина подозревается в убийстве своего племянника. 25 мая родственник приехал в гости к своему дяде, в частном доме на улице Карла Маркса они стали выпивать алкоголь. Во время застолья произошел конфликт, который привел к трагедии. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- 66-летний фигурант оскорбил своего племянника, на что тот ответил ему пощечиной. Разозлившись на родственника, подозреваемый схватил нож и нанес им один удар в область груди 45-летнего мужчины, - отметили в следкоме.

Племянник получил смертельное ранение, он скончался на месте преступления. Его дядя сам сообщил о случившемся в полицию. Мужчина был задержан, следователи завели уголовное дело и проводят неотложные следственные действия. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.