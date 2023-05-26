В Волгограде убирают старое покрытие с тротуаров в сквере на проспекте Университетском

Фото: администрация города.

В конце мая подрядчик начал демонтаж старого покрытия с тротуаров в сквере на проспекте Университетском рядом с колледжем. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, благоустройство проводится из средств областного бюджета. В общественной зоне обновят пешеходную сеть, обустроят инфраструктуру для отдыха горожан, а также студентов.

- Подрядчик уже демонтировал порядка 90% старого асфальтобетонного покрытия тротуаров, в ближайшие дни начнется монтаж новых бордюров для будущей пешеходной сети. Площадь мощения составит около 3,5 тысяч кв. метров, - уточнили в мэрии.

В сквере высадят деревья, кустарники и цветы, для которых будет установлена поливочная система, а также освещение, новая парковая мебель. К слову, озеленение в этой части затронет половину территории парка.