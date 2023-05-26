Почти 3 тыс. жителей Волгоградской области имеют проблемы со щитовидкой

Плановое обследование нужно проводить не реже одного раза в год Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгоградской области в 2022 году медики выявили 2728 случаев заболеваний щитовидной железы. Этот показатель равен 111,4 случая на 100 тысяч населения. Такие данные сайту volgograd.kp.ru приводят в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Заболевания эндокринной системы опасны тем, что нарушения в ее работе часто маскируются под симптомы заболевания других органов. Так, например, пониженная выработка гормонов щитовидной железы может проявляться в увеличении веса, сонливости, отеках лица и конечностей, депрессии, снижении потенции у мужчин. Первыми признаками нарушения функциональности важного органа могут быть: сухость кожи, ломкость ногтей и волос, слабая пульсация и ухудшение памяти.

В 90% случаев заболевания основной причиной является дефицит йода в организме. Для его восполнения Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять вместо обычной соли йодированную, а также употреблять рыбу, морепродукты, яйца и молочную продукцию минимум трижды в неделю. При этом не стоит забывать о возможном переизбытке йода. Передозировка, как и недостаток йода, одинаково негативно сказывается на работе щитовидной железы.

При возникновении хотя бы нескольких симптомов заболевание, необходимо обратиться за консультацией к врачу.