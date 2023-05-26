В Волгограде блогера арестовали на сутки за нацистскую символику Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 25 мая, Дзержинский районный ссуд Волгограда постановил арестовать на сутки 29-летнего Даниила Р., разместившегося в своем телеграм-канале нацистскую символику.

- В судебном заседании Даниил Р. своей виновности не признал, указал на свои умеренно-националистические взгляды, полагал, что не виновен в совершении правонарушения, - уточнили в пресс-службе райсуда.

Однако служителю Фемиды предоставили неоспоримые доказательства нарушения административной статьи. Даниила признали виновным. Постановление не вступило в силу, его можно оспорить.