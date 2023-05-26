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НовостиПроисшествия26 мая 2023 6:24

В Волгограде блогера арестовали на сутки за нацистскую символику

Мужчина пояснил, что это вышло случайно
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде блогера арестовали на сутки за нацистскую символику

В Волгограде блогера арестовали на сутки за нацистскую символику

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 25 мая, Дзержинский районный ссуд Волгограда постановил арестовать на сутки 29-летнего Даниила Р., разместившегося в своем телеграм-канале нацистскую символику.

- В судебном заседании Даниил Р. своей виновности не признал, указал на свои умеренно-националистические взгляды, полагал, что не виновен в совершении правонарушения, - уточнили в пресс-службе райсуда.

Однако служителю Фемиды предоставили неоспоримые доказательства нарушения административной статьи. Даниила признали виновным. Постановление не вступило в силу, его можно оспорить.