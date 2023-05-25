«Ситиматик-Волгоград»: какие документы необходимы для открытия или внесения изменений в лицевой счет

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор напоминает жителям региона, что для открытия лицевого счета или внесения изменений в него, необходимо предоставить следующий пакет документов:

Для открытия лицевого счета:

1. Заявление установленного образца ООО «Ситиматик-Волгоград».

2. Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (квартира, дом).

3. Адресная справка, выданная Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области;

Для внесения изменений в лицевой счет:

1. Заявление установленного образца ООО «Ситиматик-Волгоград».

2. Адресная справка, выданная Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области;

Бланк заявления можно скачать на сайте ООО «Ситиматик-Волгоград.

Чтобы получить адресную справку Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области, необходимо:

- Сформировать электронное заявление и направить его на рассмотрение в орган государственной власти;

- Самостоятельно записаться на прием в удобное для Вас время.

Напоминаем, что получить справку может только собственник жилого помещения.

Сформированный пакет документов можно направить любым удобным способом:

- через участки по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК (только для жителей г. Волгограда), адреса и режим работы можно уточнить на сайте;

- через участки по работе с населением ПАО «Волгоградэнергосбыт» (для жителей всех районных центров Волгоградской области и г. Волжского). Адреса и режим работы доступны на официальном сайте регоператора в разделе «Документы и информация для физических лиц»;

- на информационном портале;

- через форму обратной связи на официальном сайте регионального оператора по обращению с ТКО;

Обратиться лично можно по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.40 (3 этаж, здание отделения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», вход с противоположной стороны),

Режим работы: пн.-чт.: 08:00 -17:00, пт.: 08:00 - 16:00 (обеденный перерыв: 12:00-12.48).

Телефоны для справок ООО «Ситиматик-Волгоград»: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 (ежедневно с 8-00 до 20-00)

Телефон горячей линии ООО «МРЦ»: 8 (8442) 326-000 (понедельник-пятница с 8-00 до 17-00).

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