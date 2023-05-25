В Волгограде резко подорожала капуста и морковь

Морковь и капуста дорожает - помидоры и огурцы дешевеют Фото: Иван ВИСЛОВ

В Волгограде за неделю резко подорожала белокочанная капуста, морковь, колбаса и куриное мясо. В Волгограде за неделю выросли цены на продукты. К 25 мая они поднялись более, чем на 3% в цене. Сильнее всего подорожала капуста, как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на актуальные данные Волгоградстата.

На сегодняшний день килограмм капусты в среднем оценивается в 40 рублей 63 копейки, недельный прирост цен увеличился на 13,56%. Второй по увеличению стоимости оказалась вареная колбаса – она подорожала на 4,38% и теперь в среднем ее можно приобрести за 361 рубль 75 копеек.

На третьем месте разместилась морковь, цена которой увеличилась на 3,88%. Средняя цена овоща она сегодняшний день оценивается в 40 рублей 19 копеек. Подорожали за неделю также сметана – на 3,81%, - и стоимость мясо кур, которые подорожали на 3,23%.

Однако есть и те продукты, которые начали дешеветь, в основном – это сезонные овощи. Так, некогда просто драгоценные огурцы упал в цене аж на 15%, соответственно килограмм зеленых можно найти за 103 рубля 84 копейки. Вместе с ними подешевели и помидоры на 9,53% и теперь в среднем обойдутся в 148 рублей 36 копеек. Также упала в цене свекла на 8,45%.

Пропавшие весной бананы, которые ценились на вес золота, теперь же подешевели на 7,11%, килограмм обходится волгоградцем в среднем 102 рубля 91 копейку. Из мяса подешевела свинина - килограмм понизился в цене на 3,42% и теперь в среднем стоит 282 рубля 28 копеек.