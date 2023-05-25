Из Волгограда отменили авиарейсы в Стамбул

В аэропорту Волгограда изменились рейсы в Турцию Фото: Эдуард Пальгунов

В аэропорту Волгограда меняется расписание рейсов в Турцию. Отменились полеты в Стамбул, вместо них самолеты будут отправляться в Анталию.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда, авиакомпания «Победа» завершила полеты в Стамбул. Последний рейс состоялся вчера. Вместо этого перевозчик в июне открывает полетную программу из Волгограда в Анталию. Самолеты будут летать по средам и воскресеньям. Минимальная стоимость билетов – 8 095 рублей в одну сторону.

Авиакомпания «Россия» планировала рейсы из Волгограда в Анталию, но отозвала свою заявку. Что касается чартерных полетов Red Wings на курорт, то у них никаких изменений не предвидится. Они будут выполняться до конца октября.