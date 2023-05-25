В Волгограде продавщице грозит крупный штраф за продажу алкоголя школьнице

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде 56-летней продавщице грозит наказание за продажу алкоголя детям. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 24 мая инспекторы ПДН в ходе рейда увидели выходившую из магазина школьницу со спиртным. Сотрудницу торговой точки задержали. Как оказалось, она уже и раньше привлекалась за подобное нарушение. В первый раз суд оштрафовал волгоградку на 15 тысяч рублей.

- Дознавателями решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемой уголовного дела статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», - уточнили в полиции региона.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей или исправительные работы.