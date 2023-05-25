Семьям 11 погибших на специальной военной операции волгоградцев передали Ордена Мужества

Орден Мужества. ФОТО: пресс-служба музея-панорамы "Сталинградская битва"

Сегодня, 25 мая, в Волгограде семьям погибших в специальной военной операции бойцов передали Ордена Мужества. 11 героев чествовали в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва», об этом сообщают в пресс-службе музея.

Указом президента России высоких государственных наград посмертно удостоились: старший прапорщик Андрей Киприн, младшие сержанты Алексей Гудков и Владислав Карев, ефрейторы Артемий Смойляков, Дмитрий Сысоев, Максим Зайнулин и Дмитрий Бондарь, а также рядовые Андрей Мельников, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Акилов, Эдуард Аветисян.

Награды погибших воинов получили представители семей из рук начальника отдела военного комиссариата области Андрея Трофимова и председателя комитета по делам национальностей и казачества обладмина Эдуарда Давыдовского.