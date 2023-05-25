В Волгограде пьяному водителю дали 2,5 года тюрьмы за избиение полицейского

Суд вынес вердикт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 мая Ворошиловский райсуд Волгограда приговорил 43-летнего мужчину к 2,5 годам колонии строгого режима за нападение на сотрудника полиции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в январе 2023 года возле дома №81 на улице Паши Ангелиной.

Полицейский фотографировал машину осужденного, похожую по ориентировке на автомобиль, на котором неизвестный автомобилист сбил человека и скрылся с места ДТП. Владелец машины был пьян и потребовал отойти, а потом набросился на стража порядка, избив его.

Мужчине вынесли приговор, он может его оспорить.

- До вступления приговора суда в законную силу ранее избранная мужчине мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменения, - уточнили в ведомстве.