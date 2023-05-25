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НовостиОбщество25 мая 2023 11:17

В аэропорту Волгограда задержали пассажира с сильнодействующим веществом

Мужчина настаивал, что купил лекарство для себя в Чехии
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Запрещенное вещество нашли у мужчины, прилетевшего в Волгоград из Баку

Запрещенное вещество нашли у мужчины, прилетевшего в Волгоград из Баку

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В аэропорту Волгограда таможенники остановили пассажира с признаками опьянения. При осмотре у россиянина, который прилетел из Баку, в ручной клади были найдены капсулы с запрещенным веществом. Их изъяли и направили на экспертизу.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Астраханской таможни, было установлено, что капсулы содержали 4 г сильнодействующего вещества – прегабалина. Его ввоз запрещен в Россию. Пассажир же уверял, что препарат купил в Чехии для себя.

- При перемещении лекарственных средств через таможенную границу физическому лицу следует внимательно изучить состав препаратов, так как есть медикаменты, содержащие вещества, на которые распространяются запреты и ограничения к перемещению, - отметил начальник таможенного поста Аэропорт Волгоград Астраханской таможни Сергей Легкодимов.

По факту ввоза запрещенного препарата было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».