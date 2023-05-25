Опыт Волгоградской области по обводнению поймы представили на Госсовете РФ

Вопросам обводнения поймы было уделено особое внимание Фото: Эдуард Пальгунов

Губернатор Волгоградской области выступил с докладом на комиссии Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы». Совещание прошло в рамках X Невского экологического конгресса в Санкт-Петербурге. Андрей Бочаров представил результаты региона по реализации проектов в сфере экологии. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

Особое внимание было уделено Волго-Ахтубинской пойме. Работа по ее оздоровлению начались после состоявшегося в 2016 году президиума Госсовета, проведенного в Волгограде Владимиром Путиным. Специалисты восстановили 48 ериков и озер, построили 50 водопропускных, в конце 2024 года их станет 93 и 74 соответственно.

- В целом комплекс проведенных в Волго-Ахтубинской пойме работ позволил уже в этом году при сравнительно невысоких водосбросах наполнить пойму на 75-95%. Ранее при таких сбросах основные объекты заполнялись лишь на 30–50%, - отметил Андрей Бочаров.

В будущем в пойме построят комплекс ГТС для обводнения Ахтубы, проект проходит государственную экспертизу.

Третий год в ряде регионов стартовали работы по оздоровлению Донского бассейна. Их инициаторами были регионы, через которые протекает река.

- Сделаны серьезные шаги, утверждена федеральная программа по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон на период до 2030 года. Но необходимо этому направлению уделить дополнительное внимание, - подчеркнул губернатор.

Также на Госсовета РФ от Волгоградской области были представлены проекты берегоукрепления, снижения негативного воздействия сточных вод на Волгу, современной системы обращения с отходами, обновления систем очистки вредных выбросов в воздух.