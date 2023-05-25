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НовостиЗдоровье25 мая 2023 10:02

В Волгограде нейрохирурги спасли женщину с опухолью мозжечка

Пациентке сделали операцию в областной клинической больнице
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградке провели сложную операцию. Фото: Архив "КП".

Волгоградке провели сложную операцию. Фото: Архив "КП".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительницу Волгограда долгое время беспокоили головные боли. С подозрениями на проблемы с шеей она обратилась в поликлинику. Врач направил ее на МРТ, во время диагностики у женщины выявили новообразование. Ее направили в нейрохирургический центр Волгоградской областной клинической больницы №1 для консультации. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в медучреждении.

- Я пришла на прием к Петру Ивановичу Кушнируку, он сразу меня успокоил, подробно все объяснил, не напугал и предложил удалить опухоль, пока она маленького размера, чтобы в дальнейшем я смогла жить полной жизнью, - отметила пациентка.

Волгоградку обрадовало, что для проведения сложной операции не потребовалось ехать в Москву или Санкт-Петербург. Ей помогли местные специалисты. Нейрохирурги провели операцию с использованием микрохирургических инструментов, микроскопа и системы нейрохирургической навигации. Операция прошла успешно. На третий день пациента начала вставать и ходить сама. Сейчас у нее – период восстановления.

Записаться на прием к врачам-нейрохирургам областной больницы можно по телефону (8442) 43-81-91.