В Волгограде 19-летнему телефонному мошеннику дали 2,5 года колонии строгого режима

Суд вынес решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 мая Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор 19-летнему телефонному мошеннику. Служитель Фемиды дал преступнику 2,5 года колонии строгого режима за обман трех пенсионеров почти на полтора миллиона рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, волгоградец занялся аферами в 2022 году. Он связался через интернет с «работодателем» и во время звонков использовал схему о якобы попавших в ДТП родственников.

- При этом подсудимый выполнял роль курьера, фактически забирал деньги у потерпевших и впоследствии перечислял определенную часть соучастнику. Вину в содеянном молодой человек полностью признал и частично возместил потерпевшим причиненный ущерб, - уточнили в полиции региона.

Помимо срока фигурант уголовного дела полностью возместит умерь потерпевшим.