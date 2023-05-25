Крупный микрорайон на западе Волгограда остался без электричества 25 мая

Жители Семи ветров оказались не готовы к внезапным отключениям Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Около полудня в четверг, 25 мая, жители микрорайона Семь ветров в Дзержинском районе Волгограда начали жаловаться на отсутствие электроснабжения. Жалобы поступают с разных адресов, но причину такой массовой аварии специалистам «Россети-Юг» пока установить не удалось.

На отсутствие света в социальных сетях уже пожаловались жители улиц имени генерала Морозова, Расула Гамзатова, а также волгоградцы, проживающие в домах на бульваре 30-летия Победы. В ресурсоснабжающей организации подтверждают факт отключения электроэнергии и сообщают, что устанавливают причины.

— На место выехала бригада, — сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети-Юг Волгоград».

Отключение не было запланировано на четверг, поэтому полное обесточение домов удивило волгоградцев и заставило понервничать.