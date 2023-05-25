Жители Волгограда задолжали за воду и отопление 2 млрд рублей

Волгоградцы имеют огромные долги за воду и отопление Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Каждый месяц жители Волгограда получают квитанции об уплате коммунальных услуг, в том числе, за воду и холодные месяцы за отопление. Однако некоторые горожане игнорируют платежки. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях тепло- и водоснабжения», более 31 тысячи волгоградцев задолжали за услуги ЖКХ порядка 2 миллиарда рублей.

Среди жителей частного сектора и владельцев коттеджей самый большой долг составит 400 тысяч рублей. Однако рекорд принадлежит волгоградцу, проживающему в многоквартирном доме. Долг за воду и отопление превысил 800 тысяч рублей.

- Средний долг за коммунальные услуги у жителей МКД составляет 20 тысяч рублей, владельцы частных домов в среднем должны ресурсоснабжающей компании около 27 тысяч рублей, - отметили в концессиях.

Ресурсоснабжающая компания направила должникам документы, по которым можно оплатить и избежать принудительного взыскания. При добровольном погашении долга волгоградцам не придется дополнительно тратиться на судебные издержки и исполнительный сбор.