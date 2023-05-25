В Волгоградской области с начала 2023 года 170 детей сбежали от родителей Фото: Александр ПАНОВ

25 мая полиция Волгоградской области озвучила статистику случаев ухода детей из дома. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, только с начала 2023 года 170 несовершеннолетних сбежали от родителей. За весь прошлый года таких случаев было более 550. К счастью, стражи порядка нашли подростков целыми и невредимыми.

- Каждое такое обращение незамедлительно ставится на особый контроль, а к поисковым мероприятиям привлекаются сотрудники различных подразделений: инспекторы ПДН, участковые, оперативники, - уточнили в полиции региона.

В 90% случаев дети находятся в первые сутки после исчезновения. Чаще всего несовершеннолетние сбегают из-за недопонимания в семье, связанного с учебой, агрессией, а также из-за склонности к бродяжничеству.

- Напоминаем родителям и законным представителям несовершеннолетних о необходимости уделять больше внимания своим детям, быть неравнодушными к их проблемам, заботиться об их безопасности и всегда помогать им в трудных ситуациях, - добавили полицейские.

В случае побега ребенка из дома лучше сразу идти в правоохранительные органы.