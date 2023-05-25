В центре Волгограда 39-летняя женщина-водитель Kia сбила пешехода

Момент аварии запечатлели камеры наружного наблюдения Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще одна авария произошла 23 мая, на сей раз в Центральном районе Волгограда. 39-летняя водительница авто наехала на 29-летнего мужчину, переходящему по пешеходному переходу, однако при этом нарушавший правила дорожного движения. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП произошло на улице 7-й Гвардейской около 21.10. Женщина-водитель двигалась со стороны улицы Советской по направлению улицы Хиросимы. Напротив дома № 11Б женщина наехала на 29-летнего пешехода, который хоть и шел по «зебре», но на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась только пешеходу.