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НовостиПроисшествия25 мая 2023 8:39

В центре Волгограда 39-летняя женщина-водитель Kia сбила пешехода

Мужчина переходил на запрещающий знак светофора
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Момент аварии запечатлели камеры наружного наблюдения

Момент аварии запечатлели камеры наружного наблюдения

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще одна авария произошла 23 мая, на сей раз в Центральном районе Волгограда. 39-летняя водительница авто наехала на 29-летнего мужчину, переходящему по пешеходному переходу, однако при этом нарушавший правила дорожного движения. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП произошло на улице 7-й Гвардейской около 21.10. Женщина-водитель двигалась со стороны улицы Советской по направлению улицы Хиросимы. Напротив дома № 11Б женщина наехала на 29-летнего пешехода, который хоть и шел по «зебре», но на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась только пешеходу.