В Волгограде увековечили память танкового экипажа «Черчилль» времен Сталинградской битвы

Открытие мемориальной доски состоялось в школе №72 Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 25 мая, в Краснооктябрьском районе в школе №72 состоялось открытие мемориальной доски в память о танковом экипаже танка «Черчилль», бойцы которого отдали свои жизни в Сталинградской битве. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе фонда «Открытая История», школьники, учителя и общественники увековечили имена павших воинов.

- Открытие мемориальной доски посвящено памяти о героически погибшем в конце Сталинградской битвы в районе Вишневой балки советском танковом экипаже, входившем в состав 47-го гвардейского танкового полка, - уточнили общественники.

Добавим, что идея открыть мемориальную доску реализовал фонд «Открытая История». Автором таблички стал волгоградский художник Дмитрий Зимин.