Суд оштрафовал 20-летнего волгоградца на 100 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ

Молодой человек спокойно все выкладывал в открытый доступ Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде суд оштрафовал местного жителя за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в интернете. За свои материалы в социальных сетях о поплатился 100 тысячами рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Полиции удалось установить, что 20-летний волгоградец разместил в свободном доступе в интернете материалы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, ему была выписано административное наказание.

После рассмотрения материалов дела суд назначил молодому человеку наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.