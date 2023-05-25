Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2023 7:31

Суд оштрафовал 20-летнего волгоградца на 100 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ

Молодой человек размещал в соцсетях выставлял материалы с пропагандой
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Молодой человек спокойно все выкладывал в открытый доступ

Молодой человек спокойно все выкладывал в открытый доступ

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде суд оштрафовал местного жителя за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в интернете. За свои материалы в социальных сетях о поплатился 100 тысячами рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Полиции удалось установить, что 20-летний волгоградец разместил в свободном доступе в интернете материалы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, ему была выписано административное наказание.

После рассмотрения материалов дела суд назначил молодому человеку наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.