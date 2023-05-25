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НовостиПолитика25 мая 2023 7:06

Бойца из Волгоградской области Валерия Грибова наградили медалью «За отвагу»

Участник СВО на Украине проявил мужество, выполняя боевые задачи
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: администрации Нижнедобринского сельского поселения

Фото: администрации Нижнедобринского сельского поселения

В Волгоградской области состоялось награждение участника спецоперации на Украине Валерия Грибова, который проявил мужество в ходе выполнения боевых задач. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Нижнедобринского сельского поселения, защитнику передали медаль «За отвагу».

- Наш односельчанин Грибов Валерий награждён медалью «За отвагу» за участие в боевых действиях на территории Украины. Искренне гордится своим земляком и желает ему здоровья и сил, - уточнили в администрации района, где родился и вырос солдат.