Бойца из Волгоградской области Валерия Грибова наградили медалью «За отвагу»

Фото: администрации Нижнедобринского сельского поселения

В Волгоградской области состоялось награждение участника спецоперации на Украине Валерия Грибова, который проявил мужество в ходе выполнения боевых задач. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Нижнедобринского сельского поселения, защитнику передали медаль «За отвагу».

- Наш односельчанин Грибов Валерий награждён медалью «За отвагу» за участие в боевых действиях на территории Украины. Искренне гордится своим земляком и желает ему здоровья и сил, - уточнили в администрации района, где родился и вырос солдат.