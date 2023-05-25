Под Волгоградом четверо бандитов вымогали у мужчины деньги, три зерновоза и иномарку

Мужчин задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области полиция задержала мужчин, подозреваемых в вымогательстве. Ранее 43-летний житель Фролово обратился в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях – неизвестные вломились в его офис и, угрожая, требовали 1,5 миллиона рублей, три зерновоза и «Тойоту Камри». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина переоформил имущество и отдал деньги.

- В ходе последующей встречи, проходившей уже под контролем полицейских, подозреваемые были задержаны при силовой поддержке бойцов Росгвардии, - уточнили в полиции региона.

Ими оказались житель Фролово и трое уроженцев Северного Кавказа. Дома у них нашли документы и транспортные средства. Возбуждено уголовное дело, мужчины взяты под стражу.