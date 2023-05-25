Студенты ВИЭПП посетили корпоративный музей «Ситиматик-Волгоград»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Студенты Волжского института экономики, педагогики и права посетили корпоративный музей регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Музей не мусора – 34».

После проведения выездного экоинтенсива, организованного региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для студентов первых и вторых курсов юридического факультета, факультета экономики и управления и преподавателей МБОУ ВО ВИЭПП, представители двух организаций договорились о проведении ещё одного эколого-просветительского мероприятия. Темой эколектория стала бумага и все, что с ней связано, вуз участвует во всероссийской народной акции по сбору макулатуры «Миллион – Родине». С 20 марта по 5 июня 2023 года проходит второй сезон акции, организованной публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») и Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов «Делай!».

Прошедшее эколого-просветительское образовательное мероприятие было посвящено теме «Бумага – отход или ценный ресурс?». Представители регионального оператора дали подробные разъяснения о полном цикле производства бумаги, о важности вовлечения макулатуры во вторичный оборот, особенностях и преимуществах производства бумажных изделий из вторичной целлюлозы.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В центре экологического образования и просвещения в сфере обращения с ТКО «Музей не мусора – 34» есть целая витрина на заданную тематику. Здесь студенты познакомилась с историей бумаги, увидели образцы бумажных изделий различных видов, получили информацию о первых бумагоподобных материалах и вариантах ее применения в современных реалиях. Участники мероприятия узнали об особенностях технологии производства бумаги, правилах подготовки макулатуры к сдаче и ее последующей повторной переработке.

Ребята были удивлены, узнав, что в настоящее время существует более 600 видов бумаги. Представители «Ситиматик-Волгоград» рассказали о ряде способов сокращения использования бумаги в повседневной жизни, например, таких как переход на электронный документооборот. Совместно со студентами были сформированы полезные экопривычки, которые способствуют сокращению использования бумаги.

Напомним, что наш экопункт принимает макулатуру (бумагу и картон) и другие полезные фракции.

Чтобы получить денежное вознаграждение, отходы необходимо правильно подготовить, рекомендации доступны на сайте: https://vtormatik.ru/ (вкладка: Волгоградская область), раздел "Как подготовить?". Перед посещением экопункта рекомендуем ознакомиться с ассортиментом принимаемого вторсырья и ценами.

Дополнительную информацию можно уточнить по контактному номеру телефона экопункта: +7-937-725-1034.

За актуальными новостями о работе экопункта «Вторматик» можно следить в телеграм-канале: https://t.me/vtormatik

Павильон экопункта «Вторматик» находится в Ворошиловском районе г. Волгограда по улице Елецкая, д.21 (парковка торгового центра «Парус»). График работы: ежедневно с 08:00 до 20:00, обед: с 13:00 до 14:00.

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