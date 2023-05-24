В Волгограде 25 мая электричество отключат в четырех районах

Свет отключат в четырех районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Из-за плановых ремонтных и профилактических работ в Волгограде в четверг пройдут плановые отключения электричества. В городе частично отрубят свет в четырех районах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно 25 мая не будет в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Грамши, 43, 45. В Краснооктябрьском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 17.00 возникнут у жителей ул. Пельше, 11, 13.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 без света останутся ул. Ангарская, 73-95, ул. Яблочкина, 3-11, 14, 16, ул. Киквидзе, 2-32, 3-13, 13а, 15-37, ул. Сакко и Ванцетти, 15-23, 16-30, 26/43, 26/221, 26/223, 26/229, 26/231, 26/232, 26/293, ул. Халтурина, 1-7, 2-12, 26/236, 26/248, ул. Попова, 1-5, 2-6, пер. Серебряный, 48, 48а, 48б.

В Кировском районе электричество отключат с 11.00 до 15.30 на ул. Кирова, 98б, ул. Колосовой, 10, 12, 18, ул. Параллельной, 45, ул. Плановой, 28, 39, с 9.00 до 17.00 - на ул. Катальповой, 27-47, 46-50, ул. Шелковичной, 34-36, ул. Алычевой, 47-57, 46-52, ул. Бытовой, 1, 2, ул. Окружной, 11, 25-33, 26-42, ул. Лавровой, 8, ул. Сокольниковской, 1, ул. Терновой, 53-111, ул. Сивашской, 1-17, 2-18, ул. Радищева, 10-16, 11, в пер. Добролюбова, 7-9, 8-12, пер. Никитина, 1-7.